Amazfit объявил скидки на умные часы перед школьным сезоном

Акция действует в магазинах и салонах ДНС, Связной, Ситилинк, МТС и Мегафон с 12 августа по 18 сентября. Все модели часов со скидкой — максимальная составляет 3000 рублей — водонепроницаемые, в них можно плавать в бассейне. Вес устройств составляет от 19 до 32 граммов в зависимости от модели. Часы способны работать без подзарядки от 11 до 30 суток.

Модель Amazfit Bip 3 можно купить за 3990 рублей вместо 4190. Amazfit GTS 2 mini — за 5990 рублей вместо 6990, а «взрослые» Amazfit GTR 3 и Amazfit GTS 3 — за 10 990 рублей вместо 13 990. Все предложения можно посмотреть на сайте www.amazfit.com.