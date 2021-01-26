Amazfit привёз в Россию компактные бюджетные «умные» часы

Часы лёгкие и небольшие — габариты равны 40,5 x 35,8 x 8,95 мм, а вес составляет 19,5 грамма. Корпус GTS 2 mini сделан из прочного алюминиевого сплава. Часы защищены от попадания влаги. Могут работать на одном заряде до двух недель в обычном режиме и до трёх — в энергосберегающем.

GTS 2 mini оснащены 1,55-дюймовым экраном разрешением 354х306 пикселей. Есть поддержка функции Always-on Display. Пользователь может выбрать между 50 циферблатами. В качестве фона можно поставить собственные фотографии.