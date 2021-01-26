ferra.ru

Amazfit привёз в Россию компактные бюджетные «умные» часы

С 70 режимами физической активности
Amazfit начал в России продажи компактных бюджетных «умных» часов GTS 2 mini. Они стоят всего 7,5 тысячи рублей.

Часы лёгкие и небольшие — габариты равны 40,5 x 35,8 x 8,95 мм, а вес составляет 19,5 грамма. Корпус GTS 2 mini сделан из прочного алюминиевого сплава. Часы защищены от попадания влаги. Могут работать на одном заряде до двух недель в обычном режиме и до трёх — в энергосберегающем.

GTS 2 mini оснащены 1,55-дюймовым экраном разрешением 354х306 пикселей. Есть поддержка функции Always-on Display. Пользователь может выбрать между 50 циферблатами. В качестве фона можно поставить собственные фотографии.

Amazfit

У часов есть датчики для измерения насыщения крови кислородом (SpO2), частоты сердечных сокращений, акселерометр, гироскоп, GPS-модуль, датчик освещённости и встроенный вибромотор. Поддерживается 70 различных видов физической активности.

Amazfit GTS 2 mini уже можно купить в онлайн-магазинах «Ситилик», «Связной» и МТC по цене 7 490 рублей.