Американцы ежедневно едят на перекусах столько же калорий, сколько нужно для обычного приема пищи

Кристофер Тейлор, старший автор исследования, предупреждает о скрытом воздействии, заявляя: «перекусы вносят вклад в то, что мы едим, не будучи фактически едой». Шокирует тот факт, что перекусы в США часто превосходят завтрак по калорийности и не обладают необходимой питательной ценностью.

Удивительно, но те, кто страдает диабетом 2 типа, демонстрируют более здоровые привычки перекусов, что побуждает экспертов призывать к более широкому просвещению в области диетологии. Тейлор подчеркивает необходимость перехода от демонизации конкретных продуктов к формированию более здоровых моделей перекусов. Он призывает всех оценить свой рацион в целом и планировать перекусы, которые удовлетворяют потребности в питательных веществах.

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