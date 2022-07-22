Американец заболел одновременно ковидом и обезьяньей оспой

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Американец заболел одновременно ковидом и обезьяньей оспойКомбо
Житель Калифорнии одновременно заразился и коронавирусом, и вирусом оспы обезьян. Это первый подобный случай. Пациент уже идёт на поправку.
Об истории мужчины рассказал американский телеканал NBC Bay Area. Американец по имени Митчо Томпсон рассказал, что в конце июня сдал положительный тест на COVID-19, а потом заметил на коже сыпь. Мужчина обратился к врачу и ему диагностировали оспу обезьян. Томпсон говорит, что болезнь была похожа на чудовищный грипп. У мужчины были температура, озноб, одышка и боли в мышцах.
Ранее учёные выяснили, что у большинства больных обезьяньей оспой наблюдается сыпь: поражения гениталий, туловища, рук и ног, редко — лица и ладоней и стоп.