Американец заболел одновременно ковидом и обезьяньей оспой

Об истории мужчины рассказал американский телеканал NBC Bay Area. Американец по имени Митчо Томпсон рассказал, что в конце июня сдал положительный тест на COVID-19, а потом заметил на коже сыпь. Мужчина обратился к врачу и ему диагностировали оспу обезьян. Томпсон говорит, что болезнь была похожа на чудовищный грипп. У мужчины были температура, озноб, одышка и боли в мышцах.

Ранее учёные выяснили, что у большинства больных обезьяньей оспой наблюдается сыпь: поражения гениталий, туловища, рук и ног, редко — лица и ладоней и стоп.