Американские мужчины болеют чаще и умирают раньше своих сверстников в мире

Новые отчеты подготовил Фонд Содружества, являющийся некоммерческой организации, занимающейся реформой здравоохранения. В этих отчетах анализируются общедоступные данные о результатах здравоохранения, а также опросы, проводимые организацией. Как правило, они сравнивают США со странами-аналогами с высоким уровнем дохода, в том числе с “Норвегией, Нидерландами, Австралией, Великобританией, Германией, Канадой, Новой Зеландией, Францией и Швецией”.

Согласно отчету, американские мужчины чаще других сообщают о многочисленных хронических проблемах со здоровьем (29% в целом) и уступают только австралийским мужчинам в том, что касается потребности в психиатрической помощи (35%). У них также самый высокий уровень предотвратимых смертей в возрасте до 75 лет. Эти различия были еще больше у американских мужчин с "неуверенным доходом", которые также подвергались более высокому риску не иметь возможности оплатить медицинское обслуживание и избегать врачей – не удивительно, что только одна треть из них дала высокую оценку системе здравоохранения США.

Единственная категория, в которой американские мужчины чувствуют себя лучше своих сверстников, - это рак простаты. Уровень смертности от рака простаты в США действительно ниже, чем в любой другой стране.