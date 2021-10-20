Американские учёные разработали новый метод, помогающий пациентам восстановить зрение

Американские учёные разработали новый метод, помогающий пациентам восстановить зрениеЭтот способ побуждает клетки сетчатки создавать новые нейроны
Как сообщает Medical Xpress, учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле смогли восстановить клетки сетчатки. По словам исследователей, это поможет при лечении заболеваний, связанных с потерей нейронов сетчатки. Все данные проведённого исследования были опубликованы 19 октября в издании Cell Reports.
В рамках эксперимента учёные старались «побудить» клетки сетчатки (глиальные клетки) производить нейроны. При этом ранее научные сотрудники обнаружили, что глиальные клетки могут превращаться в более примитивный тип - клетки-предшественники. Последние обладают гибкостью, поэтому способны дифференцироваться в нейроны сетчатки.
В новом исследовании обнаружилось, что добавление специальных белков (факторов транскрипции) Atonal BHLH Transcription Factor, или Atoh, помогает клеткам-предшественникам преобразовываться в нейронные и производить больше вариантов клеток сетчатки.
Том Рех, профессор Медицинской школы Вашингтонского университета, добавил: «Примечательно, что новые клетки организуются и соединяются друг с другом так, как должны, - не так хорошо, как исходные клетки, но, похоже, правильно».
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для восстановления повреждённой сетчатки могут использоваться методы генной терапии.