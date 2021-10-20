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Американские учёные разработали новый метод, помогающий пациентам восстановить зрение

Этот способ побуждает клетки сетчатки создавать новые нейроны
Портал Medical Xpress рассказал о способе лечения, который поможет людям, потерявшим зрение из-за возрастной дегенерации жёлтого пятна, глаукомы и диабета.
Американские учёные разработали новый метод, помогающий пациентам восстановить зрение

Как сообщает Medical Xpress, учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле смогли восстановить клетки сетчатки. По словам исследователей, это поможет при лечении заболеваний, связанных с потерей нейронов сетчатки. Все данные проведённого исследования были опубликованы 19 октября в издании Cell Reports.

В рамках эксперимента учёные старались «побудить» клетки сетчатки (глиальные клетки) производить нейроны. При этом ранее научные сотрудники обнаружили, что глиальные клетки могут превращаться в более примитивный тип - клетки-предшественники. Последние обладают гибкостью, поэтому способны дифференцироваться в нейроны сетчатки.

В новом исследовании обнаружилось, что добавление специальных белков (факторов транскрипции) Atonal BHLH Transcription Factor, или Atoh, помогает клеткам-предшественникам преобразовываться в нейронные и производить больше вариантов клеток сетчатки.

Американские учёные разработали новый метод, помогающий пациентам восстановить зрение

Том Рех, профессор Медицинской школы Вашингтонского университета, добавил: «Примечательно, что новые клетки организуются и соединяются друг с другом так, как должны, - не так хорошо, как исходные клетки, но, похоже, правильно».

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для восстановления повреждённой сетчатки могут использоваться методы генной терапии.