Американские учёные разработали новый метод, помогающий пациентам восстановить зрение

Как сообщает Medical Xpress, учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле смогли восстановить клетки сетчатки. По словам исследователей, это поможет при лечении заболеваний, связанных с потерей нейронов сетчатки. Все данные проведённого исследования были опубликованы 19 октября в издании Cell Reports.

В рамках эксперимента учёные старались «побудить» клетки сетчатки (глиальные клетки) производить нейроны. При этом ранее научные сотрудники обнаружили, что глиальные клетки могут превращаться в более примитивный тип - клетки-предшественники. Последние обладают гибкостью, поэтому способны дифференцироваться в нейроны сетчатки.

В новом исследовании обнаружилось, что добавление специальных белков (факторов транскрипции) Atonal BHLH Transcription Factor, или Atoh, помогает клеткам-предшественникам преобразовываться в нейронные и производить больше вариантов клеток сетчатки.