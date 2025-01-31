Американские учёные выявили преимущества владения несколькими языками

Опубликовано 31 января 2025, 09:001 мин.
Американские учёные выявили преимущества владения несколькими языкамиОсобенно у тех, кто страдает аутизмом
Новое исследование Университета Майами показывает, что владение несколькими языками может улучшить когнитивные навыки у детей, особенно в таких областях, как «исполнительная функция» и «восприятие перспективы». Исследование, в котором приняли участие 112 детей в возрасте от 7 до 12 лет, показало, что дети, владеющие несколькими языками, лучше контролируют свои импульсы и переключаются между задачами по сравнению с теми, кто говорит только на одном языке.
Эти выводы особенно важны для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), которые часто сталкиваются с проблемами «исполнительных функций», таких как планирование, концентрация внимания и управление несколькими задачами. Исследование показало, что у двуязычных детей улучшились исполнительные функции, что может помочь уменьшить некоторые симптомы аутизма. Кроме того, они лучше понимали мысли и точку зрения других людей.
Исследователи объясняют, что переключение между языками может усилить способность мозга концентрироваться и контролировать импульсы.
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