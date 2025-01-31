Американские учёные выявили преимущества владения несколькими языками

Эти выводы особенно важны для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), которые часто сталкиваются с проблемами «исполнительных функций», таких как планирование, концентрация внимания и управление несколькими задачами. Исследование показало, что у двуязычных детей улучшились исполнительные функции, что может помочь уменьшить некоторые симптомы аутизма. Кроме того, они лучше понимали мысли и точку зрения других людей.

Исследователи объясняют, что переключение между языками может усилить способность мозга концентрироваться и контролировать импульсы.

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