Анализ крови на рак простаты оказался эффективен для разных народов

Тест Stockholm3 использует комбинацию белковых и генетических маркеров из образца крови для оценки вероятности клинически значимого рака простаты. Обширные исследования с участием более 90 000 мужчин ранее подтвердили его эффективность. Однако в последнем исследовании его эффективность была подтверждена на разнородной когорте из более чем 2000 мужчин из США и Канады, включая 16% азиатов, 24% афроамериканцев, 14% латиноамериканцев и 46% белых американцев.

Исследование показало, что Stockholm3 сокращает количество ненужных биопсий почти на 45%, сохраняя при этом точность выявления. Клинически значимый рак простаты был выявлен у 29% участников, причем эффективность этого метода в разных этнических группах была одинаковой.

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