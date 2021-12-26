Анонсированы новые недорогие умные часы Xiaomi

Ранее инсайдеры сообщали, что Xiaomi Watch S1 смогут похвастаться невысокой ценой. Ван Хуа из отдела по связям с общественностью Xiaomi Group сообщил, что новая модель будет заметно отличаться от предыдущих часов производителя. К сожалению, технические характеристики неизвестны.

Недавно в России начались продажи бюджетных часов Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Модель с десятью днями автономности и прямоугольным циферблатом стоит 4990 рублей.