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Сегодня в 12:54
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Анонсированы новые недорогие умные часы Xiaomi

Выйдут вместе с Xiaomi 12
Сегодня вышел официальный тизер новых умных часов Xiaomi Watch S1. Их представят 28 декабря вместе с серией смартфонов Xiaomi 12 в Китае.
Анонсированы новые недорогие умные часы Xiaomi

О новых часах известно немного. По постеру видно, что у них будет круглый циферблат и две кнопки управления с правой стороны.

Анонсированы новые недорогие умные часы Xiaomi

Ранее инсайдеры сообщали, что Xiaomi Watch S1 смогут похвастаться невысокой ценой. Ван Хуа из отдела по связям с общественностью Xiaomi Group сообщил, что новая модель будет заметно отличаться от предыдущих часов производителя. К сожалению, технические характеристики неизвестны.

Недавно в России начались продажи бюджетных часов Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Модель с десятью днями автономности и прямоугольным циферблатом стоит 4990 рублей.

Источник: Equal Leaks
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