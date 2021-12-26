Анонсированы новые недорогие умные часы Xiaomi

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Анонсированы новые недорогие умные часы XiaomiВыйдут вместе с Xiaomi 12
Сегодня вышел официальный тизер новых умных часов Xiaomi Watch S1. Их представят 28 декабря вместе с серией смартфонов Xiaomi 12 в Китае.
О новых часах известно немного. По постеру видно, что у них будет круглый циферблат и две кнопки управления с правой стороны.
Ранее инсайдеры сообщали, что Xiaomi Watch S1 смогут похвастаться невысокой ценой. Ван Хуа из отдела по связям с общественностью Xiaomi Group сообщил, что новая модель будет заметно отличаться от предыдущих часов производителя. К сожалению, технические характеристики неизвестны.
Недавно в России начались продажи бюджетных часов Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Модель с десятью днями автономности и прямоугольным циферблатом стоит 4990 рублей.
Источник: Equal Leaks