Анонсированы новые «умные» часы Samsung с поворотным кольцом циферблата

Galaxy Watch3 могут измерять артериальное давление и ЭКГ, уровень насыщенности крови кислородом. Часы поддерживают 120 режимов домашних тренировок, могут отслеживать падение пользователя. У Galaxy Watch3 есть функции мониторинга сна и управления стрессом.

Часами также можно управлять при помощи жестов. Например, сжатие кулака позволит ответить на звонок.

Стоимость 45-мм модели Galaxy Watch3 составит 34 990 рублей, 41-мм модели — 29 990 рублей. Первая версия будет доступна в чёрном и бронзовом цветах, а вторая — в бронзовом и серебряном цветах с 21 августа.