Антибиотики в овощах научились искать по-новому

Широко распространенное использование антибиотиков людьми и животными привело к их появлению в самых неожиданных местах, включая овощи и почву. Такое загрязнение вызывает беспокойство, поскольку может способствовать росту устойчивых к антибиотикам бактерий, представляющих серьезную угрозу здоровью. Вергара подчеркивает ограниченность существующих методов, которые не позволяют обнаружить низкие концентрации антибиотиков, часто встречающиеся в растениях и дождевых червях. Чтобы устранить этот недостаток, она разработала два новых аналитических метода, способных одновременно обнаруживать широкий спектр антибиотиков и их производных на очень низких уровнях.

Исследовательская группа проанализировала образцы овощей из разных мест Баскского автономного сообщества, включая как органические, так и неорганические фермы. Результаты подтвердили наличие антибиотиков и продуктов их трансформации в овощах, что свидетельствует о переносе их из почвы в урожай.

Исследование показало, что дождевые черви накапливают антибиотики в своем организме и генерируют новые продукты трансформации, что указывает на еще один потенциальный путь распространения антибиотиков.

Вергара подчеркивает необходимость дальнейших исследований для борьбы с этой растущей проблемой. Для разработки эффективных решений крайне важны междисциплинарные усилия.

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