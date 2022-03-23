Антиоксиданты флавоноиды помогают сохранить здоровье сердца и мозга, утверждают учёные. В каких продуктах они есть

Антиоксиданты флавоноиды помогают сохранить здоровье сердца и мозга, утверждают учёные. В каких продуктах они естьОб этом пишет портал Medical Xpress
Черника, шпинат и тёмный шоколад - это лишь несколько примеров продуктов, богатых флавоноидами. Согласно научным исследованиям, эти вещества могут бороться с раком, поддерживать работу мозга в норме и снижать вероятность развития болезней сердца. Более того, применяли такие вещества и для разглаживания морщин.
По словам Кристины Петерсен, доцента кафедры диетологии Техасского технологического университета в Лаббоке (США), подобный эффект достигается за счёт того, что флавоноиды являются антиоксидантами и оказывают противовоспалительное действие на организм. Борются антиоксиданты и с признаками старения.
Исследования также показывают, что флавоноиды способны препятствовать образованию тромбов. А в научной статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension, говорится о том, что эти вещества снижают кровяное давление. Содержатся они в ягодах, красном вине, яблоках, грушах.
Высок уровень флавоноидов также в орехах, бобах, некоторых овощах и фруктах. Не случайно данные вещества играют ключевую роль в средиземноморской диете, а также диетах DASH, MIND, которые полезны для сердца и мозга.
Как отмечает Петерсен, флавоноиды входят в состав очень многих продуктов. Среди них - все виды ягод (в том числе вишня), яблоки, виноград, лук-порей, листовые зелёные овощи (капуста, салат ромэн, шпинат), лук, чеснок, соевые бобы, тёмный шоколад.
Нельзя не сказать и о напитках, содержащих эти крайне полезные соединения. Из них специалист называет красное вино, зелёный чай и чёрный чай.
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