Антиоксиданты флавоноиды помогают сохранить здоровье сердца и мозга, утверждают учёные. В каких продуктах они есть

Черника, шпинат и тёмный шоколад - это лишь несколько примеров продуктов, богатых флавоноидами. Согласно научным исследованиям, эти вещества могут бороться с раком, поддерживать работу мозга в норме и снижать вероятность развития болезней сердца. Более того, применяли такие вещества и для разглаживания морщин.

По словам Кристины Петерсен, доцента кафедры диетологии Техасского технологического университета в Лаббоке (США), подобный эффект достигается за счёт того, что флавоноиды являются антиоксидантами и оказывают противовоспалительное действие на организм. Борются антиоксиданты и с признаками старения.

Исследования также показывают, что флавоноиды способны препятствовать образованию тромбов. А в научной статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension, говорится о том, что эти вещества снижают кровяное давление. Содержатся они в ягодах, красном вине, яблоках, грушах.