Антиоксиданты оказались полезны в борьбе с возрастным упадком сил

Окислительный стресс — повреждение, вызываемое свободными радикалами в организме, — является одной из главных причин возрастного ухудшения здоровья. Антиоксиданты, которые нейтрализуют эти свободные радикалы, содержатся в таких продуктах, как овощи и фрукты. Хотя диета, богатая антиоксидантами, является идеальным вариантом, многие люди прибегают к добавкам, чтобы увеличить их потребление.

В данном исследовании, проведенном под руководством профессора Кодзи Фукуи из Технологического института Шибаура, изучалось воздействие смешанной антиоксидантной добавки на пожилых мышей. Результаты, опубликованные в International Journal of Molecular Sciences, оказались многообещающими. Мыши, получавшие добавку, продемонстрировали заметные улучшения в пространственном обучении, кратковременной памяти и мышечной выносливости.

Эти результаты могут быть полезны и для людей. Потеря памяти — отличительная черта таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, и исследование позволяет предположить, что такие добавки могут оказать профилактическое воздействие. Кроме того, они, по-видимому, помогают смягчить саркопению — возрастную потерю мышечной массы, которая может привести к социальной изоляции и даже снижению когнитивных способностей.

«Хотя механизм этого явления неизвестен», — говорит профессор Фукуи, — «но то, что прием добавок может предотвратить мышечную слабость, являющуюся фактором риска развития деменции, является новаторским».

Однако некоторые важные моменты все же остаются. В исследовании использовалась особая смесь, и оптимальный состав и дозировка для людей еще изучаются.

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