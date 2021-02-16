Apple бесплатно отремонтирует часы с проблемами подзарядки

Apple уточняет, что речь идёт о часах под управлением watchOS 7.2 или 7.3. В некоторых случаях часы не заряжаются после входа в «Экорежим». Чтобы проверить, касается ли эта проблема вашего устройства, нужно положить Apple Watch на зарядное устройство и подождать не менее 30 минут. Если часы всё равно не заряжается, то нужно обратиться в службу поддержки Apple. Там специалисты осуществят бесплатный ремонт, если часы соответствуют условиям.

Компания также выпустила новую версию операционной системы watchOS 7.3.1 для предотвращения проблемы.