Apple бесплатно заменит потрескавшийся экран в некоторых «умных» часах

Компания признала, что иногда на закруглённых краях экранов часов могут появляться специфические трещины. Она уточнила, что происходит это крайне редко, и готова бесплатно заменить экран повреждённых устройств в алюминиевом корпусе.

Вот таблица, по которой можно посмотреть, входит ли ваша модель часов в программу: