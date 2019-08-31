Apple бесплатно заменит потрескавшийся экран в некоторых «умных» часах

Компания признала, что иногда на закруглённых краях экранов часов могут появляться специфические трещины. Она уточнила, что происходит это крайне редко, и готова бесплатно заменить экран повреждённых устройств в алюминиевом корпусе.
Вот таблица, по которой можно посмотреть, входит ли ваша модель часов в программу:
Стоит отметить, что Apple не станет ремонтировать устройства, которые получили случайные повреждения экранов. Также бесплатная программа не распространяется на модели Apple Watch из керамики и нержавеющей стали.
На ремонт устройств будет уходить в среднем пять рабочих дней.