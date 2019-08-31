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Apple бесплатно заменит потрескавшийся экран в некоторых «умных» часах

Только в моделях с алюминиевым корпусом
Apple запустила программу по бесплатному ремонту экрана в некоторых часах Apple Watch Series 2 и Series 3. Проверить, участвует ли ваше устройство в программе можно по специальной таблице.

Компания признала, что иногда на закруглённых краях экранов часов могут появляться специфические трещины. Она уточнила, что происходит это крайне редко, и готова бесплатно заменить экран повреждённых устройств в алюминиевом корпусе.

Вот таблица, по которой можно посмотреть, входит ли ваша модель часов в программу:

Стоит отметить, что Apple не станет ремонтировать устройства, которые получили случайные повреждения экранов. Также бесплатная программа не распространяется на модели Apple Watch из керамики и нержавеющей стали.

На ремонт устройств будет уходить в среднем пять рабочих дней.

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