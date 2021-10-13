Apple начала разработку наушников AirPods, которые будут контролировать осанку

Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:11
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Apple начала разработку наушников AirPods, которые будут контролировать осанкуИ улучшать слух
The Wall Street Journal сообщил, что Apple работает над новыми функциями AirPods для здоровья. Среди них могут быть измерение температуры пользователя, контроль его осанки и улучшение слуха.
Как отмечает WSJ, эти функции не стоит ожидать в AirPods к следующему году, они вообще могут никогда не стать доступными пользователям. Тем не менее Apple сейчас активно их изучает.
Добавление функций здоровья в AirPods было бы логичным шагом от Apple. Компания уже делает упор на медицинских опциях часов Apple Watch. Однако добавление функций для здоровья в коммерческие продукты — сложная работа. Устройствам нужно соответствовать государственным стандартам, что неизбежно приводит к задержкам. Например, в июне сообщалось, что новые Apple Watch получат мониторинг температуры, но в Apple Watch 7 эта функция так и не появилась.