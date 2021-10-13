Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:11
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Apple начала разработку наушников AirPods, которые будут контролировать осанку

И улучшать слух
The Wall Street Journal сообщил, что Apple работает над новыми функциями AirPods для здоровья. Среди них могут быть измерение температуры пользователя, контроль его осанки и улучшение слуха.
Apple начала разработку наушников AirPods, которые будут контролировать осанку

Как отмечает WSJ, эти функции не стоит ожидать в AirPods к следующему году, они вообще могут никогда не стать доступными пользователям. Тем не менее Apple сейчас активно их изучает.

Добавление функций здоровья в AirPods было бы логичным шагом от Apple. Компания уже делает упор на медицинских опциях часов Apple Watch. Однако добавление функций для здоровья в коммерческие продукты — сложная работа. Устройствам нужно соответствовать государственным стандартам, что неизбежно приводит к задержкам. Например, в июне сообщалось, что новые Apple Watch получат мониторинг температуры, но в Apple Watch 7 эта функция так и не появилась.