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Apple наконец объявила старт продаж новых умных часов

В России тоже
Во время анонса в сентябре Apple не назвала дату старта предзаказа и продаж новых Apple Watch Series 7. Сегодня компания наконец объявила это официально.
Apple наконец объявила старт продаж новых умных часов

На своём сайте Apple сообщила, что оформить предварительный заказ на часы можно будет с пятницы, 8 октября. Продажи начнутся ещё через неделю — 15 октября.

Эти же даты указано на российском сайте компании. Уточняется, что предзаказ начнётся 8 октября с15:00 по московскому времени.

Напомним, Apple Watch Series 7 получили дисплей побольше, чем у предыдущего поколения, а также более быструю зарядку — на 33%. В остальном изменения минорные. Цены на Apple Watch Series 7 начинаются с $399.