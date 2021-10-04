Apple наконец объявила старт продаж новых умных часов

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Apple наконец объявила старт продаж новых умных часовВ России тоже
Во время анонса в сентябре Apple не назвала дату старта предзаказа и продаж новых Apple Watch Series 7. Сегодня компания наконец объявила это официально.
На своём сайте Apple сообщила, что оформить предварительный заказ на часы можно будет с пятницы, 8 октября. Продажи начнутся ещё через неделю — 15 октября.
Эти же даты указано на российском сайте компании. Уточняется, что предзаказ начнётся 8 октября с15:00 по московскому времени.
Напомним, Apple Watch Series 7 получили дисплей побольше, чем у предыдущего поколения, а также более быструю зарядку — на 33%. В остальном изменения минорные. Цены на Apple Watch Series 7 начинаются с $399.