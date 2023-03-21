Apple нашла способ донимать владельцев умных часов при использовании сторонних ремешков

20:27, 21 марта 2023
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Apple нашла способ донимать владельцев умных часов при использовании сторонних ремешковЧтобы жизнь мёдом не казалась
Apple запатентовала ремешок для Apple Watch со встроенным модулем NFC, и его можно использовать как во благо, так и во вред.
Фото: Unsplash
Чип в ремешке может взаимодействовать с чипом внутри самих Apple Watch. Это позволит часам «понимать», какой именно ремешок к ним подключен: фирменный или сторонний.
Из приятных для пользователя вариантов применения описаны такие: watchOS может динамически изменять свой интерфейс в зависимости от того, какой ремешок подключен; часы могут включать различные приложения, например приложение для тренировок.
Однако помимо этого NFC-чип может использоваться для того, чтобы Apple Watch могли выдавать предупреждения о том, что на часы надет сторонний ремешок. А это уже может доставлять неудобства.