Apple нашла способ донимать владельцев умных часов при использовании сторонних ремешков

Чип в ремешке может взаимодействовать с чипом внутри самих Apple Watch. Это позволит часам «понимать», какой именно ремешок к ним подключен: фирменный или сторонний.

Из приятных для пользователя вариантов применения описаны такие: watchOS может динамически изменять свой интерфейс в зависимости от того, какой ремешок подключен; часы могут включать различные приложения, например приложение для тренировок.

Однако помимо этого NFC-чип может использоваться для того, чтобы Apple Watch могли выдавать предупреждения о том, что на часы надет сторонний ремешок. А это уже может доставлять неудобства.