Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:11
Apple научит умные часы мониторить здоровье диабетиков
Появилось подтверждение таким планам компании
Недавно прошёл слух, что Apple добавит в свои умные часы глюкометр для измерения уровня сахара в крови. Теперь появилось подтверждение этой информации.
Apple начала опрашивать пользователей Apple Watch о том, как они используют часы для мониторинга показателей здоровья. Также компания спросила, установлены ли у человека какие-либо приложения для отслеживания пищевых привычек, приёма лекарств и уровня глюкозы в крови.
Похоже, что Apple неспроста интересуется такими вещами. Компания, вероятно, принимает решение о том, включать глюкометр в будущие Apple Watch или нет.
Ранее в СМИ писали, что Apple Watch Series 7 получат неинвазивный способ измерения уровня сахара в крови. Это поможет людям с сахарным диабетом.