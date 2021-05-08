Apple научит умные часы мониторить здоровье диабетиков

Apple начала опрашивать пользователей Apple Watch о том, как они используют часы для мониторинга показателей здоровья. Также компания спросила, установлены ли у человека какие-либо приложения для отслеживания пищевых привычек, приёма лекарств и уровня глюкозы в крови.

Похоже, что Apple неспроста интересуется такими вещами. Компания, вероятно, принимает решение о том, включать глюкометр в будущие Apple Watch или нет.

Ранее в СМИ писали, что Apple Watch Series 7 получат неинвазивный способ измерения уровня сахара в крови. Это поможет людям с сахарным диабетом.