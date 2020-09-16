Apple подняла цены на «умные» часы в России

Как заметило издание iXBT, Apple обновила российскую версию официального сайта. Были изменены региональные цены на смарт-часы.

Подорожала старая модель Apple Watch Series 3. Раньше версия 38 мм оценивалась в 15 990 рублей, теперь же — в 17 990 рублей. Версия 42 мм подорожала с 17 990 рублей до 20 490 рублей.

Также журналисты отметили, что новейшие Apple Watch Series 6 стали дороже предшественников Watch Series 5. На старте продаж их цены составили 36 990 и 39 490 рублей за версии 40 и 44 мм. Предыдущее поколение часов на старте продаж оценивалось в 32 990 и 34 990 рублей соответственно.