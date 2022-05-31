Apple придумала, как внедрить маленькую камеру в часы

Журналисты Phonearena отметили, что крошечную камеру в часах можно будет использовать, чтобы делать фотографии исподтишка. Это может оказаться тревожной перспективой, однако предполагается, что Apple, вероятно, встроит какую-то защиту от неправомерного использования.

Патент кратко описывает вопрос конфиденциальности, подчёркивая, что «лица, ответственные за сбор, анализ, раскрытие, передачу, хранение или другое использование таких персональных данных, будут соблюдать общепринятые политики конфиденциальности».

В патенте также упоминаются проблемы, которые могут возникнуть с такой конструкцией. Дело в том, что запястье человека, носящего Apple Watch, может попасть в кадр при съёмке. Пока решения этому нет. Предлагается просто снимать часы, если хочется сделать снимок. Что уже не выглядит так интересно.

Основная часть патента посвящена тому, как установить камеру в Digital Crown. Пока неясно, будет ли реализована такая конструкция на самом деле.