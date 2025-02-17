Apple пригласила людей принять участие в масштабном исследовании здоровья

Медицинские исследования часто сталкиваются с проблемой нехватки участников и данных, но Apple считает, что её технологии могут изменить эту ситуацию. В новом долгосрочном исследовании будут собраны данные о здоровье с устройств Apple и сторонних производителей, чтобы выявить взаимосвязи в различных областях здравоохранения.

Исследование, доступное через приложение Apple Research, является добровольным. Пользователи сами выбирают, какими данными делиться, и в любой момент могут прекратить участие. Apple гарантирует, что личная информация останется конфиденциальной.

Исследование продлится не менее пяти лет и может быть расширено.