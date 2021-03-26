Apple сделает свои часы прочнее

Аудиторией таких Apple Watch станут спортсмены, туристы и другие люди, которые привыкли использовать устройство в экстремальных условиях.

Сейчас Apple обсуждает выпуск такой вариации часов в конце 2021 или в начале 2022 года. Это не первый случай, когда компания раздумывала о выпуске прочных «умных» часов. Apple планировала выпустить модель, которая понравится спортсменам-экстремалам, ещё в 2015 году, наряду с оригинальными Apple Watch.

В плане «начинки» укреплённые часы будут точно такими же, как стандартная модель. Вероятно, прочная модель будет дороже обычной.