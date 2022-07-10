Apple улучшит энергосбережение в новых часах

Обозреватель сообщил, что расширенный режим энергосбережения (Low Power Mode) всё ещё находится в разработке. Компания готовится выпустить его примерно в то же время, что и watchOS 9 в конце этого года.

В Apple Watch уже есть режим Power Reserve, который отключает все функции часов кроме двух — создание скриншотов и показ времени. А вот новый расширенный Low Power Mode позволит использовать приложения и другие функции в режиме пониженного энергопотребления.

Ожидается, что watchOS 9 будет выпущена в сентябре одновременно с новыми Apple Watch Series 8 и другими часами. Гурмэн ранее заявлял, что режим энергосбережения может быть «исключительно аппаратной функцией». То есть он может ограничен Apple Watch Series 8 и, возможно, другими новыми моделями.