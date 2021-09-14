Apple выпустила новые безрамочные умные часы с полноценной клавиатурой

Apple называет новые часы самыми прочными в истории. Они защищены по стандарту IP6X. Часы могут продержаться на одном заряде один день, как обычно. Теперь они могут заряжаться на 33% быстрее.

Помимо этого, операционка watchOS 8 предоставит автоматическое определения езды на велосипеде во время тренировок, обнаружение падений во время этого и оптимизированное отслеживание тренировок.

Из функций для здоровья у часов есть мониторинг ЭКГ и уровня насыщенности крови кислородом.

Новые Apple Watch Series 7 стоят от $399. То есть цена аналогична Apple Watch Series 6. Часы можно будет купить в новых цветах корпуса: красном, синем, болотном, тёмно-сером и белом.