Apple выпустила новые безрамочные умные часы с полноценной клавиатурой

Apple выпустила новые безрамочные умные часы с полноценной клавиатуройНо дизайн остался прежним
Экран Apple Watch Series 7 стал занимать большую часть корпуса. Благодаря этому стало видно больше текста у сообщений, что делает использование часов удобнее. Кроме того, клавиатура для набора текста теперь занимает весь экран. Как утверждает компания, дисплей Apple Watch стал более ярким на улице.
Apple называет новые часы самыми прочными в истории. Они защищены по стандарту IP6X. Часы могут продержаться на одном заряде один день, как обычно. Теперь они могут заряжаться на 33% быстрее.
Помимо этого, операционка watchOS 8 предоставит автоматическое определения езды на велосипеде во время тренировок, обнаружение падений во время этого и оптимизированное отслеживание тренировок.
Из функций для здоровья у часов есть мониторинг ЭКГ и уровня насыщенности крови кислородом.
Новые Apple Watch Series 7 стоят от $399. То есть цена аналогична Apple Watch Series 6. Часы можно будет купить в новых цветах корпуса: красном, синем, болотном, тёмно-сером и белом.