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Apple выпустила специальную версию «умных» часов в поддержку движения против расизма
В ограниченном количестве
Apple представила новую коллекцию «умных» часов Apple Watch — Black Unity. Так компания поддерживает движение против расизма. В феврале как раз начался Месяц афроамериканской истории (Black History Month). В это время проводятся мероприятия, посвящённые борьбе с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью.
Заказать новые Apple Watch Black Unity уже можно на сайте компании. Они вышли в ограниченном количестве. В рамках проекта Apple поддерживает шесть организаций в США и по всему миру, которые борются с неравенством.
Ремешок Sport Band Black Unity получил цвета панафриканского флага, или чёрного освободительного флага. Apple Watch Series 6 в версии Black Unity также имеют специальную гравировку.
В России цены на лимитированные часы начинаются с 36 990 pyблей.