Apple выпустила специальную версию «умных» часов в поддержку движения против расизма

Заказать новые Apple Watch Black Unity уже можно на сайте компании. Они вышли в ограниченном количестве. В рамках проекта Apple поддерживает шесть организаций в США и по всему миру, которые борются с неравенством.

Ремешок Sport Band Black Unity получил цвета панафриканского флага, или чёрного освободительного флага. Apple Watch Series 6 в версии Black Unity также имеют специальную гравировку.

В России цены на лимитированные часы начинаются с 36 990 pyблей.