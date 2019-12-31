Apple выпустит в следующем году уникальную серию «умных» часов

Сообщается, что новые Apple Watch PRODUCT(RED) на недолгое время появились в базе данных компании. Источники предположили, что речь идёт о тех же Apple Watch Series 5, а не о Series 6. Также журналисты пишут, что новинка появится в продаже весной 2020 года.

Стоит отметить, что Apple уже продаёт красные ремешки для Watch. Если утечка достоверная, то, вероятно, компания намерена выпустить часы с окрашенным корпусом. Хотя выглядеть это может довольно странно, но вполне способно сыграть на руку Apple.