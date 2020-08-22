Apple выпустит золотые «умные» часы и удешевлённые

Об этом пишет 3DNews, ссылаясь на инсайдеров Twitter. Один из информаторов опубликовал изображения Apple Watch Series 6 Gold Edition, то есть часов в золотом корпусе. Стоить такие, конечно, будут очень дорого. Можно ожидать цифры с пятью нулями (в долларах). Такие часы будут поставляться с набором кожаных ремешков и особым зарядным чехлом.