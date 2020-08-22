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Apple выпустит золотые «умные» часы и удешевлённые
Версии для богатых и бедных
Сетевые источники сообщили, что вместе с обычными версиями Apple Watch Series 6 компания выпустит золотые «умные» часы и удешевлённые. Последние будут называться Watch SE.
Об этом пишет 3DNews, ссылаясь на инсайдеров Twitter. Один из информаторов опубликовал изображения Apple Watch Series 6 Gold Edition, то есть часов в золотом корпусе. Стоить такие, конечно, будут очень дорого. Можно ожидать цифры с пятью нулями (в долларах). Такие часы будут поставляться с набором кожаных ремешков и особым зарядным чехлом.
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Другой информатор заявил, что Apple выпустит и бюджетную версию часов — Watch SE. Она будет иметь тот же дизайн, что Watch Series 3, но получит другие характеристики. Устройство может появиться в продаже в марте 2021 года. А вот Apple Watch Series 6 ожидают в сентябре 2020.