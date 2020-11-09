Apple Watch избавят владельцев от ночных кошмаров

Apple Watch будут использовать свои датчики, чтобы мониторить сердечный ритм и движения тела во время сна. Эти данные будут отправлять на сервер, где они будут сравниваться с базовыми профилем сна пользователя. Если Nightware решит, что владельцу часов снится кошмар, Apple Watch начнёт вибрировать и пытаться разбудить человека.

Конечно, Nightware не может быть единственным методом лечения ПТСР. Использовать приложение нужно под присмотром медицинского специалиста.

В FDA рассказали, что часы с Nightware тестировали 30 дней в рандомизированном испытании с участием 70 пациентов. Сообщается, что те участники, которые использовали Apple Watch, действительно показали улучшения сна.