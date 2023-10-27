Apple Watch могут запретить импортировать в США

В центре спора находится технология измерения уровня кислорода в крови, которая была внедрена в часы Apple Watch Series 6 в 2020 году. Судебная тяжба между Apple и Masimo началась после утверждений о том, что Apple использовала информацию и опыт Masimo при разработке своих часов.

Комиссия по международной торговле США (ITC) поддержала решение судьи о том, что использование компанией Apple этой технологии нарушает патенты Masimo. Потенциально запрет может коснуться всех моделей Apple Watch с функцией мониторинга уровня кислорода в крови.

Однако его действие зависит от рассмотрения администрацией Байдена, у которой есть 60 дней на то, чтобы принять решение о наложении вето на запрет. К тому же у Apple есть возможность обжаловать решение в Апелляционном суде США по федеральному округу.