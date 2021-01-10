Apple Watch начнут собирать больше данных о здоровье владельца при падении

В старых патентных заявках Apple в основном фокусировалась на данных о движении. В новой документации компании сказано, что будут собираться данные о возрасте пользователя, его поле, привычной физической активности, здоровье сосудов, потреблении кислорода перед падением.

Напомним, Apple Watch могут при необходимости вызвать службы экстренной помощи. При падении часы подают сигнал и выводят предупреждение. Если всё в порядке, пользователь может закрыть его. Но если человек будет неподвижен в течение минуты Apple Watch автоматически вызовут помощь. Вероятно, дополнительная информация о здоровье, собранная часами, будет полезна медикам.