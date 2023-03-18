Apple Watch помогли человеку обнаружить опасные для жизни тромбы

Apple Watch могут отслеживать частоту дыхания во время сна. Сначала мужчина получил от часов предупреждение о том, что у него учащённое дыхание. Тогда он обратился в поликлинику, и ему выписали лекарства от бронхита.

Однако в тот же день мужчина получил ещё одно предупреждение на свои Apple Watch: уровень кислорода в его крови падает. Он пошёл с этими результатами в отделение неотложной помощи. Компьютерная томография же выявила основную причину симптомов мужчины: оказалось, что у него тромбы в лёгких.

Пациенту прописали препараты для разжижения крови, и он «чувствует себя намного лучше». Мужчина считает, что Apple Watch спасли ему жизнь.