Apple Watch помогли человеку обнаружить опасные для жизни тромбы

Apple Watch помогли человеку обнаружить опасные для жизни тромбыДаже врачи не сразу поняли, что не так
Житель Кливленда, штат Огайо, рассказал, как Apple Watch помогли ему выявить опасное для здоровья состояние.
Фото: Unsplash
Apple Watch могут отслеживать частоту дыхания во время сна. Сначала мужчина получил от часов предупреждение о том, что у него учащённое дыхание. Тогда он обратился в поликлинику, и ему выписали лекарства от бронхита.
Однако в тот же день мужчина получил ещё одно предупреждение на свои Apple Watch: уровень кислорода в его крови падает. Он пошёл с этими результатами в отделение неотложной помощи. Компьютерная томография же выявила основную причину симптомов мужчины: оказалось, что у него тромбы в лёгких.
Пациенту прописали препараты для разжижения крови, и он «чувствует себя намного лучше». Мужчина считает, что Apple Watch спасли ему жизнь.