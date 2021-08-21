​​Apple Watch помогли ограбить человека

Преступники закрепили Apple Watch под бампером машины наркоторговца. Часы послужили своего рода жучком. Через них бандиты выследили местоположение жертвы, используя приложение «Локатор». В итоге они приехали к гостинице в городе Хартфорде.

Грабители разбили окно автомобиля, надеясь найти там деньги наличными. Однако их в машине не было. Когда вышел наркоторговец бандиты избили его и забрали ключ от гостиничного номера. Там они и нашли сумку с деньгами.

Отмечается, что полиция задержала преступников и нашла у них на смартфонах множество доказательств их причастности к правонарушениям.