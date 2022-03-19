Apple Watch помогли женщине обнаружить рак лёгких

Падение было настолько жёстким, что у Хакенверт даже не осталось воспоминаний о нём. Её сын рассказал, что Apple Watch мамы послали уведомление на его телефон, а также вызвали 911.

Прибывшие медики увезли женщину, которая была ещё в полубессознательном состоянии, в больницу. А уже в больнице врачи обнаружили у Хакенверт рак лёгких. «Если бы не падение и звонок Apple Watch, я бы даже не знала, что больна», — рассказала потом женщина журналистам.