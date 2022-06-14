Apple Watch помогут лечить людей с болезнью Паркинсона

Rune Labs, медицинский стартап из Сан-Франциско, получил разрешение на запуск специального программного обеспечения для часов, которое поможет отслеживать симптомы болезни Паркинсона. Оно способно распознавать тремор, непроизвольные или медленные движения, нарушения устойчивости и т. д.

Все данные о пациенте будут предоставляться врачам и другим медицинским работникам. Приложение призвано служить дополнением к обычному полноценному медицинскому осмотру.

Это не первая подобная функция Apple Watch, одобренная FDA. Ранее в этом месяце разрешили функцию мониторинга мерцательной аритмии в watchOS.