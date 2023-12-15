Apple Watch превзошли традиционные датчики в выявлении проблем с сердцем у детей

Из 41 пациента с подтвержденной аритмией, средний возраст которых составил 13,8 лет, 71% были вынуждены пройти дополнительное обследование благодаря результатам, полученным с помощью Apple Watch. В исследовании также были отмечены случаи, когда Apple Watch выявляли аритмии, которые не могли обнаружить другие комплексные датчики, что подчеркивает их потенциальную диагностическую ценность.

Хотя в настоящее время разрешение FDA на обнаружение нерегулярного сердцебиения с помощью Apple Watch выдано только взрослым старше 22 лет, данное исследование намекает на его эффективность в педиатрических случаях.

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