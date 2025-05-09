Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 мая 2025, 15:00
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Apple Watch продолжили терять популярность: поставки уменьшаются второй год

На 19% в 2024 году
Поставки Apple Watch снизились на 19% в 2024 году, что стало вторым подряд годом спада, сообщает GSMArena со ссылкой на Counterpoint Research. Это пятой квартал подряд, когда продажи смарт-часов Apple падают, особенно в Северной Америке, которая составляет более половины рынка компании. Единственным исключением стала Индия, где спрос остался стабильным.
Apple Watch продолжили терять популярность: поставки уменьшаются второй год

© Ferra.ru

Главной причиной спада аналитики называют отсутствие новой модели Apple Watch SE, популярной благодаря доступной цене, а также незначительные обновления в Series 10 и отсутствие новой версии Ultra. Доля Ultra в поставках упала с 10% до менее 8% в четвёртом квартале 2024 года. В то же время конкуренты, такие как Samsung и Huawei, показали рост в сегменте продвинутых смарт-часов, сократив долю Apple на 8%.

Apple Watch продолжили терять популярность: поставки уменьшаются второй год

© Counterpoint

Несмотря на спад, Apple сохраняет лидерство по объёму поставок в премиальном сегменте. Однако пользователи всё чаще отмечают нехватку новых функций, таких как мониторинг кровяного давления или радикальные изменения дизайна. В 2023 году спад составил 10%, а в 2024 году он почти удвоился, что вызывает вопросы о стратегии Apple.

Ожидается, что в 2025 году компания представит Series 11 и, возможно, новый SE, чтобы вернуть интерес покупателей.

Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
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