Apple Watch продолжили терять популярность: поставки уменьшаются второй год

Несмотря на спад, Apple сохраняет лидерство по объёму поставок в премиальном сегменте. Однако пользователи всё чаще отмечают нехватку новых функций, таких как мониторинг кровяного давления или радикальные изменения дизайна. В 2023 году спад составил 10%, а в 2024 году он почти удвоился, что вызывает вопросы о стратегии Apple.

Ожидается, что в 2025 году компания представит Series 11 и, возможно, новый SE, чтобы вернуть интерес покупателей.