Apple Watch продолжили терять популярность: поставки уменьшаются второй год

Apple Watch продолжили терять популярность: поставки уменьшаются второй годНа 19% в 2024 году
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Главной причиной спада аналитики называют отсутствие новой модели Apple Watch SE, популярной благодаря доступной цене, а также незначительные обновления в Series 10 и отсутствие новой версии Ultra. Доля Ultra в поставках упала с 10% до менее 8% в четвёртом квартале 2024 года. В то же время конкуренты, такие как Samsung и Huawei, показали рост в сегменте продвинутых смарт-часов, сократив долю Apple на 8%.
Несмотря на спад, Apple сохраняет лидерство по объёму поставок в премиальном сегменте. Однако пользователи всё чаще отмечают нехватку новых функций, таких как мониторинг кровяного давления или радикальные изменения дизайна. В 2023 году спад составил 10%, а в 2024 году он почти удвоился, что вызывает вопросы о стратегии Apple.
Ожидается, что в 2025 году компания представит Series 11 и, возможно, новый SE, чтобы вернуть интерес покупателей.