Apple Watch разрешили предупреждать пользователей о гипертонии

С помощью уже встроенного оптического датчика пульса часы будут анализировать, как сосуды реагируют на сердечные сокращения. Алгоритм будет собирать данные в течение 30 дней и уведомлять пользователя, если заметит признаки повышенного давления.

Apple анонсировала эту функцию вместе с новыми моделями Apple Watch SE3, Series 11 и Ultra 3. Новая система будет доступна более чем в 150 странах и регионах, начиная с 15 сентября.

Функция работает автоматически и не требует «шаманства» — только обновление программного обеспечения.