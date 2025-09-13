Apple Watch разрешили предупреждать пользователей о гипертонии

Опубликовано 13 сентября 2025, 15:451 мин.
Apple Watch разрешили предупреждать пользователей о гипертонииОдобрено FDA
С выходом watchOS 26 на следующей неделе Apple добавит в часы функцию уведомлений о гипертонии. Новинка будет доступна на Apple Watch Series 9 и новее, а также на Apple Watch Ultra 2 и новее, подтвердили в компании. Функция получила одобрение регуляторов США.
© Apple
С помощью уже встроенного оптического датчика пульса часы будут анализировать, как сосуды реагируют на сердечные сокращения. Алгоритм будет собирать данные в течение 30 дней и уведомлять пользователя, если заметит признаки повышенного давления.
Apple анонсировала эту функцию вместе с новыми моделями Apple Watch SE3, Series 11 и Ultra 3. Новая система будет доступна более чем в 150 странах и регионах, начиная с 15 сентября.
Функция работает автоматически и не требует «шаманства» — только обновление программного обеспечения.