Apple Watch SE распродают по минимальной цене

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Apple Watch SE распродают по минимальной ценеЭто модель 2020 года
В магазине re:Store проходит акция — недорогую модель часов Apple Watch SE 2020 года разных цветов и размеров предлагают на три тысячи рублей дешевле, чем в официальном магазине американской компании.
40-мм версию, которая обычно стоит 24 990 рублей сейчас можно купить за 21 990 рублей. 44-мм часы оценены в 24 990 рублей вместо 27 490. Похоже, что эта акция распространяется и на других ретейлеров, поэтому есть смысл проверять цены в разных магазинах. Однако надо понимать, что дешевле Apple Watch SE не получится купить не в «серой» рознице.
Данная модель часов поддерживает функции безопасности «Обнаружение падения» и «Экстренный вызов — SOS», должна выдерживать погружение в воду на глубину до 50 метров, работает с бесконтактными платежами.