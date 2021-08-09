Apple Watch SE распродают по минимальной цене

40-мм версию, которая обычно стоит 24 990 рублей сейчас можно купить за 21 990 рублей. 44-мм часы оценены в 24 990 рублей вместо 27 490. Похоже, что эта акция распространяется и на других ретейлеров, поэтому есть смысл проверять цены в разных магазинах. Однако надо понимать, что дешевле Apple Watch SE не получится купить не в «серой» рознице.

Данная модель часов поддерживает функции безопасности «Обнаружение падения» и «Экстренный вызов — SOS», должна выдерживать погружение в воду на глубину до 50 метров, работает с бесконтактными платежами.