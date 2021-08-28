Apple Watch спасли ещё одну жизнь

70-летняя жительница Аризоны Йоли Ди Лион (Yolie De Leon) собиралась пойти на прогулку. Она почувствовала себя нехорошо, ощущала беспокойство в груди. Тогда женщина решила проверить свои показатели с помощью функции ЭКГ в Apple Watch. Часы сообщили, что частота сердечных сокращений у Йоли равна 174. Это ненормальный показатель, скорее всего, указывает на фибрилляцию предсердий. Часы посоветовали женщине немедленно обратиться к врачу.

Женщина поспешила в больницу. Там врачи сделали собственную электрокардиограмму. Они сообщили, что у пациентки опасное состояние, и что результаты обследования соответствуют результатам часов. В итоге Йоли неделю провела в больнице.