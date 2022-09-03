Фитнес и здоровье
Сегодня в 10:31
1 мин.

Apple Watch спасли мужчину от остановки сердца при первом же использовании

Они сразу показали аномалии в частоте сердечных сокращений
СМИ уже не раз рассказывали истории, когда умные часы Apple помогали людям вовремя обнаружить проблемы со здоровьем. Последний такой случай касается 54-летнего британца, у которого были нарушения сердечного ритма. И если бы Apple Watch их не заметили, мужчина мог бы быть уже мёртв.
Apple Watch спасли мужчину от остановки сердца при первом же использовании

Часы ему подарила жена. Когда мужчина впервые надел новые часы, его пульс в состоянии покоя составлял 30 ударов в минуту. В среднем у взрослого человека этот показатель находится в диапазоне от 60 до 100 ударов в минуту. Британец предположил, что Apple Watch неисправны и готов был просто проигнорировать показания.

Однако вмешалась жена и предложила супругу обратиться к своему терапевту. ЭКГ показала, что у мужчины большие проблемы: его сердце останавливалось 138 раз с 10-секундными интервалами. Такое состояние грозило смертью. В результате пациенту установили кардиостимулятор и угроза миновала.

Новости партнеров
Новости партнеров