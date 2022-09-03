Apple Watch спасли мужчину от остановки сердца при первом же использовании

Часы ему подарила жена. Когда мужчина впервые надел новые часы, его пульс в состоянии покоя составлял 30 ударов в минуту. В среднем у взрослого человека этот показатель находится в диапазоне от 60 до 100 ударов в минуту. Британец предположил, что Apple Watch неисправны и готов был просто проигнорировать показания.

Однако вмешалась жена и предложила супругу обратиться к своему терапевту. ЭКГ показала, что у мужчины большие проблемы: его сердце останавливалось 138 раз с 10-секундными интервалами. Такое состояние грозило смертью. В результате пациенту установили кардиостимулятор и угроза миновала.