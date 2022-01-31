Apple Watch спасли владельца от переохлаждения

Владельца Apple Watch нашли возле какого-то кустарника через 12 минут после того, как носимое устройство предупредило службы спасения. Мужчина находился в полубессознательном состоянии и уже достаточно замёрз. Но всё могло быть хуже, если бы он пролежал на улице дольше. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что Apple Watch отправили службе спасения не точное местоположение пострадавшего, а ближайший адрес. Когда сотрудники прибыли на место, им пришлось поискать мужчину по периметру, но всё закончилось хорошо.