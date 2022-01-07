Apple Watch спасли женщину, упавшую и ударившуюся головой в отеле

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Apple Watch спасли женщину, упавшую и ударившуюся головой в отелеБлагодаря функции «Обнаружение падений»
Мы знаем уже много историй о том, как Apple Watch с функцией регистрации падений и ЭКГ спасали своим владельцам жизнь и предупреждали о болезнях. Издание PhoneArena рассказало ещё об одной такой истории, которая случилась с женщиной из Техаса.
Женщина жила в отеле. Она рассказала, что в какой-то момент в своём номере потеряла равновесие, споткнулась, а затем упала лицом в комод. Женщина не двигалась больше минуты. Часы, к счастью, обнаружили жёсткое падение и вызывали 911.
Сейчас с женщиной всё в порядке, но она хочет, чтобы у других владельцев Apple Watch тоже была включена функция обнаружения падения. «Меня бы здесь не было, если бы я это не настроила», — сказала пострадавшая. Чтобы включить эту функцию, нужно открыть приложение Apple Watch на iPhone и перейти на вкладку «Мои часы». Там следует выбрать «Экстренный вызов — SOS», а затем включить функцию «Обнаружение падения».
Источник: PhoneArena