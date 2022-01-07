Apple Watch спасли женщину, упавшую и ударившуюся головой в отеле

Женщина жила в отеле. Она рассказала, что в какой-то момент в своём номере потеряла равновесие, споткнулась, а затем упала лицом в комод. Женщина не двигалась больше минуты. Часы, к счастью, обнаружили жёсткое падение и вызывали 911.

Сейчас с женщиной всё в порядке, но она хочет, чтобы у других владельцев Apple Watch тоже была включена функция обнаружения падения. «Меня бы здесь не было, если бы я это не настроила», — сказала пострадавшая. Чтобы включить эту функцию, нужно открыть приложение Apple Watch на iPhone и перейти на вкладку «Мои часы». Там следует выбрать «Экстренный вызов — SOS», а затем включить функцию «Обнаружение падения».