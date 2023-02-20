Apple Watch спасли жизнь человека, зафиксировав у него проблемы во время сна

По словам пользователя, Apple Watch Series 7 зафиксировали очень необычную сердечную активность во время фазы «быстрого сна». Часы отправили множество уведомлений об учащённом пульсе. К сожалению, предупреждения долгое время были незамеченными, поскольку и Apple Watch, и подключённый iPhone были настроены на режим «Не беспокоить». Однако, к счастью, владелец носимого устройства проснулся, увидел уведомления и сразу же позвонил своему врачу по видеосвязи.

После короткой беседы и сравнительного анализа показателей кислорода в крови и пульса врач позвонил в службу 911. Последующий визит в отделение неотложной помощи выявил «тяжёлое» внутреннее кровотечение.