Apple Watch спасли жизнь упавшей от разрыва аорты женщины

Во время пребывания в отеле она почувствовала боль в груди и отправила подруге сообщение о своем плохом самочувствии. Мгновением позже она упала на пол.

К счастью, ее подруга приехала вскоре после этого и позвонила в службу спасения, но ей сообщили, что скорая помощь вообще-то уже в пути.

Оказывается, функция обнаружения падений в часах Apple Watch автоматически включила звонок в службу 911, когда женщина упала, предупредив медицинских работников о ситуации.

По прибытии в больницу врачи обнаружили у нее разрыв аорты - опасное для жизни состояние. Быстрое реагирование, ставшее возможным благодаря функции экстренного вызова Apple Watch, сыграло важную роль в обеспечении ее быстрой транспортировки для получения необходимой медицинской помощи.

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