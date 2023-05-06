Apple Watch спасли жизнь упавшей от разрыва аорты женщины

Apple Watch спасли жизнь упавшей от разрыва аорты женщиныЕсли бы не они, то ситуация могла быть плачевной
Душещипательная история, рассказанная на Reddit, вновь продемонстрировала возможности Apple Watch по спасению жизни. Пользователь под ником Xanderpy рассказал о том, как часы его матери помогли ей во время разрыва аорты.
Во время пребывания в отеле она почувствовала боль в груди и отправила подруге сообщение о своем плохом самочувствии. Мгновением позже она упала на пол.
К счастью, ее подруга приехала вскоре после этого и позвонила в службу спасения, но ей сообщили, что скорая помощь вообще-то уже в пути.
Оказывается, функция обнаружения падений в часах Apple Watch автоматически включила звонок в службу 911, когда женщина упала, предупредив медицинских работников о ситуации.
По прибытии в больницу врачи обнаружили у нее разрыв аорты - опасное для жизни состояние. Быстрое реагирование, ставшее возможным благодаря функции экстренного вызова Apple Watch, сыграло важную роль в обеспечении ее быстрой транспортировки для получения необходимой медицинской помощи.
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