Apple Watch Ultra 2 сравнили с его «старшим братом» — первыми Ultra

Одним из ключевых обновлений является процессор. Ultra 2 оснащен процессором S9 SiP, в котором улучшены возможности CPU, GPU и нейронного движка. Хотя конкретные сравнения скорости не были предоставлены, S9 может похвастаться 5,6 млрд. транзисторов, что на 60% больше, чем в S8. Еще одним улучшением является объем памяти: Ultra 2 оснащен 64 ГБ памяти (в первых было 32 ГБ).

Дисплей Ultra 2 сохранил разрешение 410 x 502, но стал на 50% ярче и может похвастаться 3000 нит. Время автономной работы также увеличилось: в режиме низкого энергопотребления оно составляет до 72 часов.

Что касается зарядки, то Ultra 2 заряжается на 33% быстрее, чем его предшественник: для достижения 80% емкости аккумулятора требуется всего 45 минут.

Несмотря на то, что Ultra 2 предлагает ряд усовершенствований, пользователи предыдущей модели могут счесть обновление бесполезным. Однако для пользователей более старых моделей Apple Watch Ultra 2 обеспечивает значительное улучшение производительности и функций.