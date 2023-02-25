Apple Watch Ultra теперь можно сделать из любой модели часов Apple

12:39, 25 февраля 2023
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Apple Watch Ultra теперь можно сделать из любой модели часов AppleТолько внешне
На AliExpress начали продавать кейс-накладку для Apple Watch, который делает из часов модель Ultra. Конечно, меняется только внешний вид, но не функции.
Фото: AliExpress
Накладка стоит примерно 800 рублей. Подходит для всех моделей часов Apple, начиная с Series 4. В составе кейса есть даже коронка Digital Crown.
Отмечается, что накладка сделана из пластика. Если её носить, то перестаёт работать функция ЭКГ. Однако в остальном кейс проблем не вызывает. Люди пишут, что экран остаётся таким же чувствительным.