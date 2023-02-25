Apple Watch Ultra теперь можно сделать из любой модели часов Apple

Накладка стоит примерно 800 рублей. Подходит для всех моделей часов Apple, начиная с Series 4. В составе кейса есть даже коронка Digital Crown.

Отмечается, что накладка сделана из пластика. Если её носить, то перестаёт работать функция ЭКГ. Однако в остальном кейс проблем не вызывает. Люди пишут, что экран остаётся таким же чувствительным.