Apple явно хочет добавить в свои умные часы камеру. Об этом говорят патенты

Apple явно хочет добавить в свои умные часы камеру. Об этом говорят патентыЖдём
Apple получила очередной патент, касающийся Apple Watch. Он описывает механизм разблокировки ремешка, который потенциально можно использовать со встроенной камерой. Это уже третий патент, связанный с камерой часов за последние годы.
Фото: Unsplash
Идея нового патента заключается в том, чтобы создать быстрый и эргономичный способ снять часы с ремешка. Это, в свою очередь, может открыть новые способы использования Apple Watch, которые не ограничиваются запястьем — например, делать снимки с помощью встроенной камеры. На рисунке в патенте изображён человек, держащий Apple Watch без ремешка так, чтобы сделать снимок.
Apple
В прошлом году Apple получила ещё один патент под простым названием «Часы с камерой». А ещё раньше компания запатентовала вращающуюся камеру, встроенную в конец ремешка.
Это всё может говорить о намерениях Apple встроить камеру в Apple Watch. Впрочем, само наличие патентов ещё не гарантирует коммерческого появления опции.