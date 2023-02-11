Apple явно хочет добавить в свои умные часы камеру. Об этом говорят патенты

В прошлом году Apple получила ещё один патент под простым названием «Часы с камерой». А ещё раньше компания запатентовала вращающуюся камеру, встроенную в конец ремешка.

Это всё может говорить о намерениях Apple встроить камеру в Apple Watch. Впрочем, само наличие патентов ещё не гарантирует коммерческого появления опции.