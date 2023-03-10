Аритмию научились лечить электрическими импульсами

Хирурги могут лечить ФП, если заболевание не поддается медикаментозному лечению. Длинная гибкая трубка вводится в кровеносный сосуд сердца через вену. Традиционным методом является термическая абляция, при которой тепло или сильный холод воздействует на ткани, вызывающие аритмию, разрушая их, чтобы предотвратить ее повторение.

Новая работа предложила использовать для этого вместо температуры использовать электрические импульсы. Было установлено, что они так же эффективны, как и тепловая энергия при лечении ФП. Более того, это быстрее, и риск осложнений, связанных с термическим воздействием, меньше.

Этот метод, называемый абляцией импульсным полем, использует электрические импульсы для создания крошечных отверстий в мембранах клеток сердечной мышцы, что приводит к гибели клеток. Ранее этот метод использовался для лечения рака, нацеливаясь на опухолевые клетки и убивая их, но только недавно его сочли подходящим для лечения аритмии.

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