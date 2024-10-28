Астронавта NASA забрала скорая помощь после приземления. Сейчас с ним всё хорошо

25 октября астронавт, вместе с тремя коллегами, успешно приземлился в районе Пенсаколы. Это ознаменовало завершение выдающейся миссии длительностью 235 дней, из которых 232 дня были проведены на Международной космической станции (МКС) для проведения различных научных исследований и экспериментов. Правда, одного из астронавтов пришлось увезти в больнице из-за состояния его здоровья.

Хотя конкретные данные о состоянии здоровья и личности астронавта скрываются для защиты их конфиденциальности, NASA подтвердила, что член экипажа находится в добром здравии.